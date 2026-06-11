Türkiye'de trafiğe çıkmak isteyen sürücü adaylarının karşılaştığı ehliyet alma maliyetleri, 2026 yılı güncellenen tarifeleriyle birlikte yeni bir seviyeye ulaştı.

En çok tercih edilen ehliyet türlerinin başında gelen B sınıfı sürücü belgesine ait kurs, sınav, harç ve diğer zorunlu giderlerin kalem kalem dökümü netleşti. Yapılan hesaplamalara göre, bir adayın ehliyet sahibi olabilmesi için yapması gereken toplam ödeme tutarı 42 bin TL barajını geride bıraktı.

SÜRÜCÜ KURSU VE SINAV ÜCRETLERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Ehliyet alma sürecinin ilk ve en önemli aşamasını oluşturan sürücü kursu eğitimi, toplam maliyet içerisindeki en büyük paya sahip. 2026 yılı itibarıyla standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL olarak belirlendi.

Kurs sürecinin ardından adayların tabi tutulduğu iki aşamalı sınav mekanizmasının da ücretleri güncellendi.

Teorik bilgilerin ölçüldüğü e-sınav giriş ücreti 1.250 TL olurken, bu sınavı başarıyla tamamlayan adayların girmeye hak kazandığı direksiyon uygulama sınavının ücreti ise 2.800 TL olarak kayıtlara geçti.

HARÇLAR VE DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ

Sınav aşamalarını başarıyla tamamlayan sürücü adaylarının, belgelerini nüfus müdürlüklerinden teslim alabilmeleri için devlete ödemekle yükümlü olduğu yasal harç ve masraflar da güncellendi.

2026 yılı tarifesine göre B sınıfı ehliyet harcı 9.456,44 TL seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, ehliyet kartının basımı için tahsil edilen değerli kâğıt bedeli 2.366 TL, vakıf payı ise 595 TL olarak belirlendi.

SAĞLIK RAPORU VE FOTOĞRAF

Ehliyet başvuru dosyasında bulunması zorunlu olan evraklar ve tamamlayıcı işlemler de genel bütçeyi doğrudan etkiliyor. Sürücü olur sağlık raporu için ödenen ortalama ücret 312 TL'ye yükselirken, biyometrik fotoğraf çekim bedeli ise 500 TL oldu.

TOPLAM MALİYET 42 BİN 279 TL

Tüm bu zorunlu kalemler (sürücü kursu, e-sınav, direksiyon sınavı, ehliyet harcı, değerli kâğıt bedeli, vakıf payı, sağlık raporu ve fotoğraf ücreti) alt alta eklendiğinde, 2026 yılında sıfırdan B sınıfı ehliyet alacak bir vatandaşın cebinden çıkacak toplam net tutar 42.279,44 TL olarak hesaplanıyor.

Sınavlardan kalınması durumunda ödenecek ek sınav ve telafi dersi ücretleri ise bu hesaplamanın dışında tutuluyor.

Sürücü kursu taban ücretleri; illere, ilçelere ve valilik bünyesinde kurulan komisyonların kararlarına göre bölgesel olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca haberde belirtilen sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf gibi yan giderler, işlemin yapıldığı kuruma (özel hastane, ortak sağlık güvenlik birimleri veya fotoğraf stüdyoları) bağlı olarak farklılık arz edebilir. En net fiyatlandırma için ikamet ettiğiniz bölgedeki yetkili sürücü kurslarından bilgi almanız önerilir.