Sürücülerin ilerleyen yaşları nedeniyle meydana gelen refleks kaybı, trafik kazalarının en yaygın nedenleri arasında yer alıyor.



Geçtiğimiz aylarda sürüş güvenliğini artırmak amacıyla ehliyet yenileme işlemlerine yaş kısıtlaması getirileceğini duyuran Avrupa Birliği (AB), ilk uygulamaya 15 Temmuz tarihi itibarıyla İspanya'da başlamaya hazırlanıyor.



B SINIFI EHLİYETLERDE GEÇERLİ OLACAK



AB'de ağırlığı 3500 kilogramı aşmayan binek araçların kullanımına izin veren B sınıfı ehliyetler için ilk kez uygulanacak yaş sınırı, 75 yaşındaki sürücülerin trafiğe çıkışını fiilen yasaklayacak. Ayrıca İspanya, 70 yaşından sonra sürücülere her 2 yılda bir yapılan 'sağlık kontrolü' şartını da 65 yaşa indirecek.

Kararın 2026 yılında tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olması beklenirken, Türkiye ise trafik mevzuatının büyük bölümünü AB ile uyumlu yürütmesine rağmen yapılacak değişikliklerden doğrudan etkilenmeyecek.



Türkiye'de yürürlükte olan düzenleme ile sürücüler, 65 yaşından sonra trafiğe çıkabilmek için ilave denetimlere tabii tutulmakta. Şu anda Türkiye'de sürücüler için geçerli bir üst yaş sınırı bulunmasa da, 80 yaşını aşan ehliyet sahipleri için her 2 yılda bir kez sağlık muayenesi yapılması zorunlu tutuluyor.



TÜM DÜNYADA YAYGINLAŞMASI BEKLENİYOR



Gelişen güvenlik sistemleri ve çarpışma önleyicilere rağmen her yıl 1,2 milyon insanın trafik kazaları nedeniyle hayatını kaybetmesi, çok sayıda ülkeyi 'yaşlı' sürücüler için ilave tedbirler almaya itti.



Trafik kazalarının büyük bölümünün insan kaynaklı hatalardan ortaya çıkması ve kaza yapan yaş grubunun çoğunlukla ileri yaşlı insanlardan oluşması, yetkililerin bu sınıfta kalan ehliyetlere kısıtlama getirmesine zemin hazırladı.

Evlatlarından ayrı yaşayan ve günlük işlerini ya da sağlık sorunlarını çözmek için otomobil kullanmak zorunda kalan yaşlı sürücüler, kararın 'anlamsız' olduğunu öne sürerken, AB'de geçerli olması planlanan düzenlemenin ilerleyen yıllarda Türkiye için de uygulanabilirliği sosyal medyada tartışmalara neden oldu.



İŞARET KULLANIMI ZORUNLU OLDU



Trafikte yaşlılara yönelik farklı uygulamalara giden ülkeler arasında Japonya da yer alıyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip olan Japonya'da hükümet, 75 yaş ve üzerindeki kişiler tarafından kullanılan otomobillere “yaşlı sürücü” işareti anlamına gelen “Koreija” sembolünün yapıştırılmasını zorunlu tutmuştu.



