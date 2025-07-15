Sağlıklı beslenme dendiğinde akla pek gelmese de, yeni bir araştırma bakırın yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonlara olumlu etkileri olabileceğini ortaya koydu. Çin’deki Hebei Tıp Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, ABD’de 60 yaş üstü 2.420 yetişkine ait beslenme ve sağlık verileri incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre, diyetlerinde daha fazla bakır bulunan katılımcılar, bilişsel işlevleri ölçen çeşitli testlerde anlamlı derecede daha yüksek puanlar aldı. Özellikle inme geçmişi olan bireylerde bu ilişki daha da dikkat çekici düzeydeydi.

Bilim insanları, katılımcıların günlük bakır alımını tahmin edebilmek için 24 saat içinde ne yediklerini iki farklı günde kendilerinden bildirmelerini istedi. Bu yöntem verilerin sınırlı bir zaman dilimini kapsaması ve kişisel beyanlara dayanması açısından bazı yanılma payları içeriyor.

Ancak, istatistiksel olarak güçlü bulunan bu ilişki, bakırın yaşlı bireylerin beyin sağlığı üzerindeki etkisini incelemek açısından daha kapsamlı uzun dönemli çalışmalara kapı aralıyor. Ayrıca araştırmacılar, günlük yaklaşık 1.22 miligram bakır alımının optimal seviyeye işaret ettiğini belirtti. Bu miktar, bir avuç ceviz ya da bir kase mercimekle karşılanabiliyor.

BAKIR BAZI GIDALARDA DOĞAL OLARAK BULUNUYOR

Bakır, sinir hücrelerinin iletişimini destekleyen ve beyin enerjisi üretimini kolaylaştıran bir mineral olarak biliniyor. Aynı zamanda sinir hasarlarına karşı koruyucu bir rol üstleniyor. Ancak fazlası zararlı olabiliyor; aşırı bakır alımı oksidatif stres ve sinirsel dejenerasyona neden olabiliyor.

Çalışmanın sonuçları, daha önceki bazı araştırmalarla da örtüşüyor. Bakır; mantar, bitter çikolata, buğday kepeği ve istiridye gibi gıdalarda doğal olarak bulunuyor. Mikrobesinlerin –özellikle magnezyum, demir, selenyum, çinko ve bakırın– beyin sağlığı üzerindeki etkileri üzerine artan bir ilgi mevcut.