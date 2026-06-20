Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkımözü Mahallesi'nde meydana gelen aile içi şiddet olayında, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Nejdet Timurkaan, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve iki kızıyla tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından evde bulunan tabancayı alan Timurkaan, eşi Feray Timurkaan ile kızları Berra ve Beyza Timurkaan'a ateş etti. Şüpheli, saldırının ardından bıçakla kendisini de yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Feray Timurkaan, kızları Berra ve Beyza Timurkaan ile şüpheli Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 21 yaşındaki Beyza Timurkaan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan anne Feray Timurkaan ile Berra Timurkaan'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kendini yaralayan Nejdet Timurkaan da polis gözetiminde hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.