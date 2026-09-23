Bingöl'ün Solhan ilçesinde engelli oğlunu kasalı motosikletle gezdirmeye çıkan Şahin D. (50), şarampole yuvarlandı.
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Şahin D., engelli oğlunu gezdirmek için kasalı motosikletle yola çıktı.
İddiaya göre, oğlunun direksiyona müdahale etmesi sonucu kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki şarampole devrildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kazada Şahin D. ve oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve oğlu, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.