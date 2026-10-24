Malatya'nın Fatih Mahallesi'nde üç çocuk annesi Tuğçe Pekcan, dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile yaşadığı tartışmanın ardından baba evine döndü. Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., yatakta bulunan Tuğçe Pekcan'ı bıçakladı. Kızını korumaya çalışan Gülşen Pekcan da saldırıda yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan anne ve kızı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından komşuların darbettiği Furkan D. ise götürüldüğü Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Evdeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, Furkan D.'nin belinde bıçakla içeri girdiği anlar yer aldı. Saldırı sırasında evde bulunan çocukların korkuyla kaçıp saklandıkları görülürken, şüphelinin olayın ardından evden uzaklaştığı anlar da kayıtlara geçti. Adliyeye sevk edilen Furkan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

‘DEVLETİME SIĞINIYORUM’

Hastanede tedavisi süren Tuğçe Pekcan, daha önce defalarca şikâyette bulunduğunu belirterek yardım istedi.

Tuğçe Pekcan'ın ablası Nihal Pekcan da saldırıdan birkaç gün önce benzer bir olay yaşandığını öne sürdü. Ablasının üç çocuk annesi olduğunu belirten Nihal Pekcan, Furkan D.'nin evlerinde ablasına bıçakla saldırmaya çalıştığını, araya girenlerin müdahalesiyle saldırının engellendiğini ve ablasının evden kaçmak zorunda kaldığını anlattı.

'ŞİKAYETLERE RAĞMEN NEDEN ÖNLEM ALINMADI?'

Şüpheli hakkında daha önce defalarca şikâyette bulunulduğunu ifade eden Nihal Pekcan, gerekli koruyucu önlemlerin neden alınmadığını sorgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan 3-4 gün önce Furkan D., evlerinde ablama bıçakla saldırmış ama araya girenlerin sayesinde saldırı engellenmiş ve ablam evden kaçmak zorunda kalmış. Bu şahıs hakkında defalarca kez şikayette bulunulmasına rağmen, neden gerekli önlemler alınmadı? Bugün ablam kendi sesini duyuracak durumda değil. Ben onun sesi olmak için konuşuyorum. Bir kadın defalarca yardım istemesine rağmen, neden korunamadı? Biz adalet istiyoruz. Yaşananların araştırılmasını ve varsa ihmallerin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Başka kadınların canı alınmasın, kimsenin canı yanmasın. Adalet istiyoruz"

Tuğçe Pekcan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaralanan annesi Gülşen Pekcan'ın taburcu edildiği bildirildi.