Malatya’nın Fatih Mahallesi’nde sabah saatlerinde kan donduran bir kadına şiddet olayı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk annesi Tuğçe P., dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile yaşadığı tartışmanın ardından babasının evine sığındı.

GİZLİCE EVE GİRİP YATAKTA BIÇAKLADI

Saldırgan Furkan D., sabah saatlerinde Tuğçe P.'nin kaldığı baba evine gizlice girdi. Yatakta uyumakta olan Tuğçe P.'ye bıçakla saldıran şahıs, talihsiz kadını defalarca bıçakladı. O sırada çığlıkları duyup odaya koşan ve kızını korumaya çalışan anne Gülşen P. de gözü dönen saldırganın bıçak darbelerine hedef olarak yaralandı.

MAHALLELİ SALDIRGANI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Evden yükselen bağrışma ve imdat seslerini duyan komşular hızla eve koştu. Dehşet manzarasıyla karşılaşan mahalle sakinleri, kaçmaya çalışan Furkan D.’yi yakalayarak darbetti. Komşuların müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine teslim edildi.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Tuğçe P. ve annesi Gülşen P.’yi ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavisi süren 3 çocuk annesi Tuğçe P.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan komşular tarafından dövüldükten sonra Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şüpheli Furkan D. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.