Sakarya’nın Kocaali ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, denizde akıntıya kapılan bir baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi. Alandere Mahallesi sahilinde denize giren İsa Horoz (45) ve kızı M.H. (12), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden cankurtaranların hızlı müdahalesiyle baba ve kızı sudan çıkarılarak kıyıya getirildi.

İLK MÜDAHALE SAHİLDE YAPILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sahilde hazır bekleyen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan İsa Horoz ve kızı M.H.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Baba ve kızı, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastahanede tedaviye alınan 12 yaşındaki M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan baba İsa Horoz ise ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.