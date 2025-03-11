Yapılan yeni bir araştırmada, basit bir yürüyüş baba-kız arasındaki bağı kurmasında yardımcı olduğunu kanıtladı. İngiliz kadınları üzerinde yapılan araştırmada, fiziksel aktivitenin 'derin duygusal bağlar kurmak' için ortak bir zemin sağladığını ve 'uzak babalar' klişesini değiştirdiğini ortaya koydu.

BASİT BİR YÜRÜYÜŞ BAĞI KURUYOR

Dr. John Day, babalığa yönelik toplumsal tutumlardaki değişimle birlikte egzersizin önemine dair farkındalığın artmasının, baba-kız ilişkisinin gelişmesi için platform sağlayan aktivitelere yol açtığını söyledi. Day, "Kızlar her zaman babalarına yakınlaşmanın bir yolunu aramışlardır, ancak babalar için bu ancak son zamanlarda daha fazla önem kazanan bir konu haline geldi. Bir babanın bakış açısından, fiziksel aktivite aynı zamanda bire bir ebeveynlik yaparken erkeksi bir kimliği koruma yöntemi olarak da işlev görebilir, böylece bu ortamda kendilerini daha rahat hissederler." dedi.

ÇOK SAYIDA KADINLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Dr. Day'in Families, Relationships and Societies adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmasında, 1950 ile 1994 yılları arasında doğan çok sayıda kadınla görüşüldü. 1950'lerde doğanların babaları, ebeveynlik konusunda kenarda kalmayı tercih etti. Fakat, 1980'lerde ve 1990'larda doğan kızlar, sosyal koşulların babalarıyla daha 'duygusal bağlantılı' ilişkiler kurmalarına olanak tanıdığını söyledi. Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi aktivitelere katılırken nasıl bağ kurduklarını hatırladılar.

Aslında sadece fiziksel aktiviteyi konuşmak bile bağı güçlendiriyor. Ancak bazı kadınlar, ilişkinin hala babanın tercihleri ​​etrafında yapılandırıldığını ve aktiviteleri rekabetçi hale getirme girişimlerinden uzak durmak zorunda kaldıklarını anlattı.