İBB davasında yargılananların yakınları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), 49. buluşmasını Saraçhane Parkı’nda yaptı. Basın açıklamasını okuyan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nın yanında kayınvalidesi Hava İmamoğlu vardı.

KAYYUM ATAMASINA TEPKİ

Ekrem İmamoğlu’nun tarihi savunmasının olduğu gün Halk TV’ye kayyum atanmasının manidar olduğuna vurgu yapan Dilek İmamoğlu, “Basını susturmak, gerçekleri ortadan kaldırmaz. Ekranları karartmak, toplumun vicdanını susturmaz” dedi. Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun eşi Safiye Mutlu ise şu ifadeleri kullandı:

‘DİMDİK AYAKTAYIZ’

“Eşim gözaltına alındıktan yaklaşık bir yıl sonra iddianame hazırlandı. İlk duruşma tarihi tutukluluğun 16. ayına verildi. İddianamede yer alan 27 eylemle ilgili olarak hiç soru sorulmadı. Önce tutuklanıp sonra mı suç aranıyor? Eşimi ameliyattan sonra, daha anestezi altındayken hücresine gönderdiler. Eşim de ben de dimdik ayaktayız. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.”

Turing’in kovduğu Ebru’nun gazi babasına teklif yağıyor

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu’nun gazi babası Cemil Eroğlu’nun işten çıkarıldığını SÖZCÜ duyurdu. “Küçülme” gerekçesiyle alınan kararda işyerinden sadece Cemil Eroğlu’nun gönderilmesi dikkat çekmişti.

KOL KOLA FOTOĞRAF

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ndaki 35 yıldır çalıştığı işinden edilen Cemil Eroğlu’nu işe almak için çok sayıda kurumun girişimde bulunduğu öğrenildi. Baba kızın birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğrafta Ebru Eroğlu üniformasıyla görülüyor. Dönem birincisi Ebru Eroğlu, dava sürecini bekledikten sonra iş insanı Tevfik Yamantürk’ün sahibi olduğu Güriş Holding’de işe başladı. Batuhan Gazi Kılıç, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar’ı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş işe aldı.

Gazi Cemil Eroğlu’nun işten çıkarma kararı, Ebru Eroğlu’nun katıldığı ve “Pişman değilim” dediği yayından sonra alındı.