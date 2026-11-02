İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 Ekim'de tutuklanmasına karar verilen Emir Sarıgül'ün, 30 Ekim'de savcılıkta verdiği ek ifadesine ulaşıldı.

Emir Sarıgül, ifadesinde, 1980 yılında öldürülen dedesi, eski İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'ndan annesine kalan mal varlığının, annesinin 1984'te vefat etmesi üzerine dörtte üçünün kendisine, dörtte birinin ise babası Mustafa Sarıgül'e miras kaldığını belirtti.

Sarıgül, 18 yaşına geldiği 1999 yılından itibaren mirasının devrini istediğini ancak babasının bu talebini yıllarca yerine getirmediğini öne sürdü.

Son yıllarda ciddi maddi sıkıntılar yaşaması üzerine konunun yeniden gündeme geldiğini anlatan Sarıgül, yaklaşık 2 yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti.

5 TAŞINMAZ İÇİN SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazın kendisine devrinin taahhüt edildiğini belirten Sarıgül, devirlerin gerçekleşmemesi halinde 50 milyon dolar ödenmesine ilişkin teminat senedi de düzenlendiğini, belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu kaydetti.

YENİ PARTİ'DEN 350 BİN DOLAR İDDİASINA YANIT!

Öte yandan Sarıgül, YENİ Parti’nin kuruluş döneminde parti binasının tefrişatı için para verildiğini ileri sürdü.

İddiaya göre Emir Sarıgül, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiğini iddia etti.