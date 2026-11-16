'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, özel hayatında heyecanlı ancak bir o kadar da telaşlı günler yaşıyor. Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs ile birlikteliğinden bebek bekleyen şarkıcı, doğumun planlanandan erken başladığını açıkladı. Bebeğinin doğumu için Hollanda'ya uçan Beydemir, konser programında da değişikliğe gitti.

BEBEĞİ BEKLENENDEN ERKEN GELİYOR

Baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeğinin beklenenden erken dünyaya geleceğini duyurdu. Doğum için Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan şarkıcı, yaşanan gelişme nedeniyle 18'inde yapılması planlanan konserini ertelemek zorunda kaldı.

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”

Konserini ertelediğini açıklayan Beydemir, sevenlerine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum” dedi.