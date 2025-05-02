Oyuncu Serkan Keskin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden annesi Zeliha Keskin'i son yolculuğuna uğurladı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Fevziye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Keskin ile eşi Meriç Aral, oyuncunun kardeşleri ve babası taziyeleri kabul etti.
Törene Serkan Keskin'in aile yakınlarının yanı sıra oyuncu dostları Cengiz Bozkurt, Onur Ünlü, Birkan Sokullu, Boran Kuzum, Sarp Aydınoğlu, Alina Boz da katıldı.
Kılınan namazın ardından Zeliha Keskin'in cenazesi Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.