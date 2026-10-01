Geleceğe yönelik kehanetleriyle yıllardır gündeme gelen Baba Vanga’nın adı, bu kez 2027 yılına ilişkin ekonomik bir senaryoyla anılıyor.

İnternette yayılan iddialarda, 2027’de küresel ekonomiyi etkileyebilecek ciddi bir finansal kriz yaşanabileceği öne sürülüyor. Bazı paylaşımlarda geleneksel bankacılık sistemlerine yönelik güvenin azalabileceği ve küresel çapta nakit sıkışıklığı yaşanabileceği ileri sürülüyor.

Burada kullanılan “büyük sarsıntı” ifadesinin ise deprem ya da doğal afet değil, ekonomik ve finansal bir kriz anlamına geldiği belirtiliyor.

İDDİALARIN MERKEZİNDE ALTIN VAR

İnternette dolaşan senaryoya göre olası bir küresel finansal kriz, yatırımcıları daha güvenli görülen varlıklara yöneltebilir. Bu süreçte altının öne çıkabileceği ve yoğun talebin fiyatlarda sert yükselişe yol açabileceği iddia ediliyor.

Bazı internet kaynaklarında, böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde altın fiyatlarının yüzde 25 ila yüzde 40 arasında değer kazanabileceği öne sürülüyor. Ancak bu oranların Baba Vanga’ya ait doğrulanmış bir kehanet olmadığı gibi resmi veya güvenilir bir finansal tahmin niteliği de bulunmuyor.

"BABA VANGA GERÇEKTEN SÖYLEDİ Mİ?"

2027 iddiasındaki en önemli soru işareti, söz konusu öngörünün gerçekten Baba Vanga’ya ait olup olmadığı.

Baba Vanga’nın 1996 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kendisine çok sayıda kehanet atfedildi. Ancak bu kehanetlerin önemli bir bölümünün Vanga’nın kendi yazdığı doğrulanabilir belgeler yerine ikinci el anlatımlara ve sonradan oluşturulan listelere dayandığı belirtiliyor.

Bu nedenle 2027’de büyük bir finansal kriz yaşanacağı yönündeki iddianın, doğrulanmış bir kehanet olarak değerlendirilmesi mümkün değil.

Küresel ekonomik kriz dönemlerinde yatırımcıların altın gibi varlıklara yönelmesi mümkün olsa da altın fiyatlarının gelecekte kesin olarak yükseleceğini söylemek mümkün değil.

Altın fiyatları; merkez bankalarının faiz politikaları, ABD doları, enflasyon beklentileri, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının altın alımları ve küresel piyasalardaki risk iştahı gibi çok sayıda faktörden etkileniyor.

Dolayısıyla “2027’de finansal kriz olacak ve altın yüzde 25-40 yükselecek” şeklindeki senaryo, mevcut haliyle kanıtlanmış bir öngörü değil, Baba Vanga’ya atfedilen internet kaynaklı bir iddia niteliğinde.

2027 İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Baba Vanga’nın adıyla yayılan yeni anlatının merkezinde 2027 yılında küresel finans sisteminde yaşanacağı öne sürülen “büyük sarsıntı” bulunuyor.

Ancak bu iddianın gerçekleşeceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi veya bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu senaryonun, kehanetten ziyade kaynağı doğrulanamayan bir internet iddiası olarak ele alınması gerekiyor.