Dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın kehanetleri dünya genelinde konuşulmaya devam ediyor. Vanga'nın bu kez 2025 yılına dair çarpıcı öngörüleri dikkat çekti.

Yaşadığı dönemde devlet başkanlarının bile ziyaret ettiği ünlü kahin 2025 yılının dönüm noktası olacağını belirtiyor.

1996 yılında hayatını kaybeden ve bugüne kadar birçok kehanetiyle gündeme gelen Baba Vanga, 2025’te insanlığın dünya dışı yaşamla ilk teması kuracağını öne sürdü. Vanga’ya göre bu temas, küresel çapta düzenlenen büyük bir spor etkinliği sırasında gerçekleşecek.

İngiltere merkezli Mirror gazetesine göre, bu etkinlikler arasında Kadınlar Euro Finali, Rugby Dünya Kupası ve Formula 1 yarışları öne çıkıyor.

TIP ALANINDA ÇIĞIR AÇACAK

Baba Vanga’nın 2025 yılına dair öngörüleri sadece uzayla sınırlı değil. Vanga, tıp alanında da laboratuvar ortamında geliştirilen insan organlarıyla büyük bir ilerleme yaşanacağını iddia ediyor. Aynı zamanda birden fazla yıkıcı depremin yaşanacağını ve Avrupa’da ciddi bir çatışmanın patlak vereceğini de öngörüyor. Vanga, Rusya’nın ise bu dönemde küresel güç olarak öne çıkacağını savunuyor.