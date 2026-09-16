11 Eylül saldırıları, Çernobil felaketi ve Prenses Diana'nın ölümünü önceden tahmin ettiği iddiasıyla "Balkanların Nostradamus'u" olarak tanınan Bulgar mistik Baba Vanga'nın 2026 yılına ilişkin tüyler ürpertici iddiaları yeniden gündeme geldi.

Gerçek adı Vangeliya Pandeva Dimitrova olan ve 1996 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden ünlü mistiğin geride bıraktığı söylenen kehanetler, son dönemde dünya genelinde yaşanan olağanüstü gelişmelerle birlikte "2026 senaryoları birer birer gerçekleşiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Dünya genelinde art arda kaydedilen yıkıcı depremler, kontrol altına alınamayan orman yangınları, seller ve rekor kıran sıcak dalgaları, kehanet tutkunları tarafından mistiğin işaret ettiği felaket zincirinin ilk halkaları olarak görülüyor.

Baba Vanga dünyanın karasal alanlarının yüzde yedi ila sekizini etkileyecek büyük depremler, volkanik patlamalar ve aşırı hava olayları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Üstelik Dünya Meteoroloji Örgütü’nün de 2026 için El Nino etkisinin güçlü seviyelere ulaşmasıyla birlikte küresel ölçekte sel, şiddetli kuraklık ve aşırı sıcaklıkların tırmanacağı yönündeki resmi uyarıları, doğa olaylarına ilişkin endişeleri daha da artırıyor.

ÇATIŞMALAR BABA VANGA'YI HAKLI ÇIKARIYOR

Öte yandan, dünyanın farklı coğrafyalarında tırmanan bölgesel gerilimler ve sıcak çatışmalar, Baba Vanga’nın işaret ettiği Doğu ile Batı arasındaki büyük saflaşmayı ve Üçüncü Dünya Savaşı riskini akıllara getiriyor. Küresel jeopolitik krizlerin geniş çaplı bir uluslararası çatışmaya dönüşebileceği yönündeki yorumlar, insanlığın çöküşüne giden bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

Ancak uzmanlar Baba Vanga’ya atfedilen kehanetlerin büyük bir kısmının güvenilir yazılı kayıtlardan yoksun olduğu, anlatılanların ikinci el duyumlara dayandığı ve pek çok olayın ancak gerçekleştikten sonra ünlü mistikle ilişkilendirildiği belirtiliyor.

BABA VANGA'NIN 2026 İÇİN DİĞER KEHANETLERİ

Yapay zekanın hızla gelişerek toplumun ve iş dünyasının kilit noktalarında kontrolü ele geçireceği; bu durumun küresel çapta kitlesel iş kayıplarına ve ciddi etik krizlere yol açacağı iddia ediliyor.

İnsanlığın uzaylılarla resmen karşılaşacağı öngörülüyor. Söylentilere göre Kasım ayında devasa bir uzay aracının Dünya'ya yaklaşacağı iddia edilse de, bunun keşfedilen yıldızlararası cisimlerle hiçbir bilimsel bağı bulunmuyor.

Tüm karanlık senaryoların aksine, tıp dünyasında çığır açacak büyük buluşların ve tedavi yöntemlerinin hayata geçeceği tahmin ediliyor.

Baba Vanga'ya atfedilen en uzak tarihli kehanet ise insanlığın ve Dünya’nın nihai sonunun 5079 yılında geleceğini işaret ediyor.