"Balkanların Nostradamus'u" olarak anılan ünlü kâhin Baba Vanga’ya atfedilen 2026 yılı kehanetleri, yılın geri kalanı için ürkütücü senaryoları gündeme taşıdı.

Prenses Diana’nın ölümü ve 11 Eylül saldırıları gibi tarihi gelişmeleri önceden bildiği iddia edilen ünlü kâhinin öngörüleri, jeopolitik krizlerden doğa felaketlerine kadar geniş bir yelpazede küresel endişe yaratıyor.

'SICAK ÇATIŞMALARI ÖNGÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR'

Kehanetlerin en dikkat çekici maddesini, büyük güçlerin dahil olacağı 3. Dünya Savaşı ihtimali oluşturuyor. Baba Vanga’nın Çin’in Tayvan’ı işgal edeceğini ve Rusya ile ABD’nin doğrudan sıcak çatışmaya gireceğini öngördüğü iddia ediliyor.

'PUTİN'İN REJİMİ SONA ERECEK'

Bu küresel çalkantının beraberinde büyük bir finansal krizi, yüksek enflasyonu ve piyasaların çöküşünü getireceği öne sürülüyor. Öte yandan Rusya iç politikasında da büyük bir kırılma öngören kâhin, 2026 yılında Vladimir Putin rejiminin sona ereceğini ve yerine yeni bir liderin geçeceğini iddia ediyor.

'KASIM'DA DÜNYA ATMOSFERİNE UZAY ARACI GİRECEK'

Gökbilim ve teknoloji dünyasını sarsacak tahminler de raporda yer alıyor. Baba Vanga’nın Kasım 2026’da Dünya atmosferine devasa bir uzay aracının gireceğini ve insanlığın uzaylı zekasıyla ilk temasını gerçekleştireceğini öngördüğü belirtiliyor. Teknoloji alanında ise yapay zekânın 2026 itibarıyla günlük yaşamı ve endüstrileri geri dönülemez şekilde değiştireceği, makinelerin insan bağımsızlığını tehdit eder hale geleceği savunuluyor.

BÜYÜK AFETLER MEYDANA GELECEK

Doğal afetler konusunda da kasvetli bir tablo çizen ünlü kâhin, deprem ve volkanik patlamaların tetikleyeceği yıkıcı olayların Dünya yüzeyinin yüzde sekizini doğrudan etkileyeceğini tahmin ediyor.

Uzmanlar 2026'yı 'El Nino' yılı olarak ilan etmesi ve büyük doğa olaylarının yaşanacağını belirtmesi Baba Vanga'nın keahnetlerini akla getirdi.

Vanga'nın kehanetinde şiddetli iklim krizleri, tsunamiler ve kasırgaların küresel çapta büyük hasara yol açacağı ifade edilirken, henüz doğrulanmamış bu kehanetler uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.