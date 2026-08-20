Bartın’ın Yenihamidiye köyünün Atkütük mevkisinde Mustafa İnan ve oğlu İzzet İnan, fındık bahçesine su ulaştırabilmek amacıyla köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki su kuyusuna gitti.

TOPRAK ALTINDA KALDILAR

Yanlarında bir iş makinesi operatörünün de bulunduğu baba ve oğul, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kuyuda hortum yerleştirmek için çalışma yaptı. Çalışma sırasında kuyunun çevresindeki toprağın aniden kayması sonucu Mustafa ve İzzet İnan toprak altında kaldı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Baba ve oğlunun göçük altında kaldığını gören iş makinesi operatörü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

ÖNCE BABA, ARDINDAN OĞLU KURTARILDI

Kurtarma çalışmaları sırasında ilk olarak Mustafa İnan'a ulaşıldı. Topraktan çıkarılan 70 yaşındaki adam, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Göçükte beline kadar toprağa gömülen İzzet İnan için ise çalışmalar sürdürüldü. Sağlık ekipleri bulunduğu yerde ilk müdahaleyi yaparak serum bağladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından İzzet İnan da bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yenihamidiye Köyü Muhtarı Hasan Öztoprak, baba ve oğlunun depodaki suyu bahçeye ulaştırmak amacıyla kuyu açıp hortum çekmeye çalıştıkları sırada göçüğün meydana geldiğini söyledi.