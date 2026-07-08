Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, arkasında yürek burkan bir acı bıraktı. İskenderun yönünde seyir halinde olan 32 yaşındaki Zafer Köse yönetimindeki otomobil, arıza nedeniyle S.B. isimli şoför tarafından emniyet şeridine çekilen dorsesiz yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobili görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Zafer Köse ile yolcu konumunda bulunan Salih Üstündağ, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Salih Üstündağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü Köse ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin ardındaki acı detay yürekleri dağladı. Kazada hayatını kaybeden Salih Üstündağ'ın, vatani görevini başarıyla tamamlayan oğlunu kışladan teslim almak amacıyla Nevşehir'den Hatay'a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma kapsamında TIR şoförü gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilen Zafer Köse ve Salih Üstündağ'ın cenazeleri dün Nevşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.