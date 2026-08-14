Adana'da aile içi şiddet vakası güvenlik kamerasına yansıdı. Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta meydana gelen olayda, cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt, amcası tarafından darp edildi. Olayın ardından Ayzıt, darp raporu alarak amcası G.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ayzıt, işten çıkıp evine gittiğinde babaannesine selam vermek istediğini, ancak amcasıyla hiç muhatap olmak istemediğini belirtti. Babaannesine "Ne yapıyorsun" diye hitap ederken, amcasının "Defol git, asansöre bin" şeklinde tepki verdiğini anlattı.

"SENİ GEBERTİRİM" DİYE HAKARET ETTİ

Ayzıt, amcasının kendisine hem fiziksel hem de sözlü şiddet uyguladığını, "Sana defol git diyorum" diyerek darbedip asansöre sokmaya çalıştığını ifade etti. Asansöre girmek istemediği için dışarı çıkmaya çalıştığını, ancak amcasının buna izin vermediğini belirten Ayzıt, "İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bunun üzerine hakaretler etmeye başladı ve 'Seni gebertirim' dedi" dedi.

Komşuların araya girmesiyle kurtulabildiğini anlatan Ayzıt, şiddet anında can güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı. "Şiddet esnasında kafamı duvara vurup hayatımı kaybedebilirdim" diyen Ayzıt, amcasının namusuna yönelik küfürler ettiğini ve kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Araziden kaynaklanan husumetin hukuki süreçte olduğunu belirten Ayzıt, amcasının daha önce mesajlarla psikolojik taciz yaptığını, engellemelerine rağmen yakasını bırakmadığını dile getirdi. Babası E.A. ile amcası G.A. arasındaki arsa anlaşmazlığının henüz neticelenmediğini, ancak amcasının ilk fırsatta kendisine saldırdığını kaydetti.