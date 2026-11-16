DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi yönetiminin başına geçme ihtimaline ilişkin soruya değerlendirmelerde bulunan Babacan, yalnızca ekonomi yönetiminde yapılacak bir değişikliğin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini ifade etti.

Ülke yönetiminin tamamına talip olduklarını belirten Babacan, iktidardan ayrılma gerekçelerinin de ekonomi yönetiminin ötesinde olduğunu söyledi. Babacan, iktidarın kuruluş değerlerinden uzaklaştığını belirterek, “Sadece ekonomi yönetimiyle düzelmez. İktidar kurucu değerlerinden uzaklaştı. Ayrılma sebebimiz de bu” dedi.

“KİMİN BİR YERE GEÇECEĞİ DEĞİL, İLKELER ÖNEMLİ”

Siyasi tartışmaların belirli isimlerin hangi göreve geleceği üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını ifade eden Babacan, asıl meselenin iktidar partisinin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu vurguladı.

Babacan, “Şu bu ismin bir yere geçmesi değil, iktidar partisinin kendi kuruluş ilkesine dönüp dönmemesi” ifadelerini kullandı. İktidardan ayrılma gerekçelerinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu belirten Babacan, bu konudaki tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi.

“SİYASETTE DİYALOG ESASTIR”

Siyasi partilerle olası görüşmelere de değinen Babacan, kimseyle görüşmeye kapalı olmadıklarını belirtti. Siyasette diyaloğun önemine dikkat çeken DEVA Partisi lideri, daha önce yaptığı temiz ve ilkeli siyaset çağrısını yineledi.

Babacan, “Kimseyle görüşmeyiz demeyiz. Siyasette diyalog esastır. Yaptığım çağrı, temiz ve ilkeli siyaset çağrısıdır. Önümüzdeki haftalarda bu konuda temaslarımız olacak. Kim ne kadar samimi göreceğiz” diye konuştu.