DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, NOW TV'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimini eleştirdi.

'BİR ANDA YÜKSEK ORANLI ZAM YAPILMASI DOĞRU DEĞİL'

Enerji fiyatlarındaki son zamları eleştiren Babacan, hükümetin küresel dalgalanmaları vatandaşa doğrudan yansıttığını savundu. Ekonomi yönetiminin hatalı kararlar aldığını öne süren Babacan, “Petrol fiyatı artınca bunun etkisi hemen pompaya yansıtılmamalı. Zamlar sınırlı tutulmalı ve zamana yayılmalı. Yüksek enflasyon hedefi olan bir ekonomide enerjiye bir anda yüksek oranlı zam yapılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

'FATURAYI ŞİMŞEK VE YILMAZ'A KESECEK'

Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu ekonomik tabloya rağmen Erdoğan'ın ekonomi kadrosuyla bir araya gelmekten kaçındığını öne süren Babacan, bunun bilinçli bir strateji olduğunu iddia etti.

Babacan, şunları kaydetti:

"Ortalık yangın yeri, millet geçim derdiyle feryat ediyor. Ancak ülkenin Cumhurbaşkanı en son ne zaman ekonomi ekibini toplayıp bir toplantıya başkanlık yaptı? Niye yapmıyor? Çünkü o fotoğrafı verdiği anda tüm sorumluluk üzerine yıkılacak. Sorumluluğu kendi üzerinden atıp, Cevdet Yılmaz'ın, Mehmet Şimşek'in üzerine yıkmak için o fotoğrafı vermiyor."

'SAVAŞ BAŞLADIĞINDAN BERİ 49 MİLYAR DOLAR SATTILAR'

Ekonomiye dair en çarpıcı iddialarından birini de Merkez Bankası rezervleri üzerinden dile getiren Babacan, şeffaflık eleştirisinde bulunarak, "Savaş başladığından bu yana bakın 49 milyar dolar sattılar. Ekonomi yönetimi bunu neden açıklamıyor? İlla bizim mi çıkıp bunları ifşa etmemiz gerekiyor? Erdoğan'ın ağzından '49 milyar dolar satmak zorunda kaldık ey vatandaşlarım' diye bir söz duydunuz mu?" diyerek Anayasal bir kurum olan Ekonomi ve Sosyal Konsey'in de toplanmadığını hatırlattı.