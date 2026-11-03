DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara seslendi. Babacan, "Sadece piyasa aktörlerine ve bürokrasiye bakmakla mı yetineceksiniz? Siyasi iktidar içindeki sorumluları da bulacak mısınız? Eğer samimiyseniz, şu listeyi derhal açıklayın" ifadelerini kullandı.

"BU BİR ŞER ÜÇGENİDİR"

Babacan, açıklamasında daha önce yaptığı değerlendirmeyi hatırlatarak, "İşin başında söyledik: Bu bir şer üçgenidir" dedi. Dolandırıcılık olarak nitelediği olayın bu büyüklükte ve bu kadar uzun süre devam etmesinin ancak piyasa aktörleri, bürokrasi ve siyasi iktidar içinden insanların örgütlü işbirliğiyle mümkün olabileceğini ileri sürdü.

Aradan bir buçuk ay geçtikten sonra hükümetten gelen açıklamaların kendi tespitlerini doğruladığını savunan Babacan, iktidarın yalnızca piyasa aktörleri ve bürokrasiyle sınırlı kalmayıp siyasi sorumluları da bulması gerektiğini belirtti.