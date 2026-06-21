Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, 33 yaşındaki M.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 63 yaşındaki babası N.D'yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı M.D'nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. Kaçan şüphelinin izini süren jandarma ekipleri, düzenlenen operasyon neticesinde M.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin jandarma komutanlığındaki yasal işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.