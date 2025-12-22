Ankara’da anaokulu öğretmeni Cemile Yıldız (40), 25 Nisan 2024’te inşaat mühendisi eşi Murat Keklik’e (46) boşanma davası açtı. Kumar ve alkol bağımlısı Keklik için uzaklaştırma kararı çıkartan Yıldız, ölüm mesajları almaya başladı.

‘OĞLUM DA GÖRMÜŞ’

2 Temmuz 2024’te Keklik, görüşme bahanesiyle oğlu Yağız (14) ve kızı Doğa’yı (11) aldı. Ardından Yıldız’a, “Sana öyle bir sürpriz yapacağım ki ölmeyi sen isteyeceksin, yalnız kaldığında” diye mesaj attı. Anne Yıldız, yaşadığı korkunç olayı şöyle anlattı:

Anne Cemile Yıldız

“Oğlum beni görüntülü aradı. ‘Anne, babam’ dedi. Telefonu adam kendine çevirdi. Elinde silahı vardı. Doğa’nın sesi çıkmıyordu. Meğerse Doğa’ma kıymış. Yağız’a daha büyük kötülük yaparak, kardeşinin ölümünü ona göstermiş. Sonra da Yağız’ın da ölümünü bana gösterdi.”

Çocuklarının mezarlarını fotoğraflar ve eşyalarla anı bahçesine çeviren anne, kendi mezarını da yaptırdı. Acılı anne çocuklarının adını yaşatmak için anaokulu yaptırmaya çalışıyor.

Katil baba Murat Keklik

Öldürdü ve izletti

Kızı Doğa’ya oğlunun önünde kıyan Murat Keklik, sonra Cemile Yıldız’ı arayarak oğlu Yağız’ı vurduğunu izletti. Hemen arkasından ise intihar etti.