Fatma D.’nin iş insanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanarak Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki Uzay’ın biyolojik babası olduğuna karar verdi. Fatma D., dava sürecinde Sabancı ile bir dönem ilişkisi olduğunu ve Uzay adını verdikleri bir çocuklarının dünyaya geldiğini iddia etmişti.

EREDE OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

Mahkemenin verdiği karar sonrası gözlerden uzak kalan Hacı Sabancı’nın, nerede olduğu merak konusu oldu. Sabancı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde olduğunu duyurdu. Çölde ilerlerken çektiği fotoğrafları ve gördüğü develeri takipçileriyle paylaşan Sabancı, uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşım yaptı.