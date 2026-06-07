Manisa’nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu R.K. (19), telefonla arayan kişiler tarafından "Baban tutuklandı. Evdeki altınları ve paraları alıp inceleyeceğiz, karşılaştırma yapacağız" denilerek kandırıldı. Büyük panik yaşayan genç, evde bulunan yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile nakit parayı, kapısına gelen kişiye teslim etti.

İSTANBUL’A GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden R.K.'nin şikayeti üzerine Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması amacıyla oluşturulan özel ekip, çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek parayı teslim alan kişinin Emre Gümüş (27) olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla İstanbul'a gittiği tespit edildi.

‘PARALARI TANIMADIĞIM KİŞİLERE VERDİM’

Bunun üzerine İstanbul'a giden ekipler, düzenlenen operasyonla Emre Gümüş'ü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aldığı paraları İstanbul'da tanımadığı kişilere verdiğini ve paraların sonrasında nereye ulaştığını bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Manisa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre Gümüş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.