Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran 2026'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 37 yaşındaki Can Polat, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'KIYAFETLERİM ÇÖP POŞETİNE KONULDU'

Can Polat'ın ölümünün ardından kızı Damla Polat'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Damla Polat, babasının ölümünden sonra annesi Seçil Polat ile arasında sorunlar yaşadığını açıkladı. Genç kız, eşyalarının evden çıkarıldığını belirterek, "Benim de aynı babam gibi eşyalarım çöp poşetlerinin içerisine doldurularak kapının önüne çöpmüş gibi konulmuştur" ifadelerini kullandı.

'ANNEM EVDE KUR'AN OKUNMASINI İSTEMEDİ'

Damla Polat, babasının ölümünden sonraki günlerde evde yaşanan tartışmayı da şöyle anlattı:

"Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kuran okunmasını istemediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne diye bildiğim Seçil Polat bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir. Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim."

'DARP RAPORU ALDIM, ŞİKAYETTE BULUNDUM'

Damla Polat, annesiyle görüşmeye gittiğinde kendisine "çok konuşmaması" ve "her şeye karışmaması" yönünde sözler söylendiğini iddia etti.

Genç kadın, paylaşımında bu görüşme sırasında fiziksel şiddete de maruz kaldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana çok konuşmamamı, her şeye karışmamamı söyleyerek, tırnaklarını geçirerek sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldım. Darp raporu alarak şikâyette bulundum. 2 ay oldu kardeşlerimi göremiyorum."

Damla Polat ayrıca, annesinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia ederek, "Sanki kendi mağdurmuş gibi uzaklaştırma kararı aldı" dedi.