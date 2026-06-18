CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Murat Kapki’nin 8 yaşındaki oğlunun Beykoz’daki TED Koleji’nde okul kaydının yenilenmediğini söyledi.









'VELİLER DESTEKLİYOR'



Kaya, çocuğun sağlık, eğitim ve psikolojik açıdan destek ihtiyacı bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Burak, henüz 8 yaşında. Babasının tutuklanmasıyla dünyası başına yıkılmış, yaşadığı ağır depresyon ve ilaç tedavisi nedeniyle obezite sınırına gelmiş bir yavrumuz. Onu iyileştirmek, topluma kazandırmak, koruyup kollamak yerine okul yönetimi ne yapıyor? ‘Çocuklar ondan korkuyor, zorlanıyor’ bahanesiyle kaydını yenilemiyor.”



Kaya, veliler ve sınıf arkadaşlarının çocuğa destek verdiğini iddia ederek, velilerin okul yönetimine gönderdiği Burak’a destek verilen maili de paylaştı. Kaya, “Veliler ‘Çocuklarımız Burak’ı seviyor, aralarında hiçbir sorun yok, biz veliler olarak Burak’ın yanındayız ve gitmesini istemiyoruz’ diyor, imza topluyor. Arkadaşları her gün evini arıyor. Sınıf öğretmeni Burak’ın testlerde en fazla 1-2 yanlış yaptığını, durumunun çok iyiye gittiğini raporluyor” diyerek okulun tutumunu eleştirdi.



Murat ve Feyza Kapki çiftinin 8 yaşındaki oğulları 2. sınıfa gidiyor.





