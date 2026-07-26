Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.25 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi. Bir süredir 34 yaşındaki oğlu Aykut Akhoroz’dan haber alamayan baba Vahdettin A. (63), daireden yoğun koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, eve girdiklerinde Akhoroz’u giriş katındaki ilk odada koltukta yatar vaziyette buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akhoroz’un hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIP'TA BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede ve cansız beden üzerinde gerçekleştirdiği ilk çalışmalarda, Akhoroz’un vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye de rastlanmadığı bildirildi. Poliste 7 ayrı suç kaydı olduğu anlaşılan Akhoroz’un cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayı "şüpheli ölüm" olarak kaydederek tahkikat başlattı.

CİNAYET DAVASINDA CEZA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Evinde ölü bulunan Aykut Akhoroz’un geçmişiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Akhoroz’un, 17 Nisan 2008 tarihinde Kasımpaşa’da üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Emir Karaman’ın 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ilk şüphelilerden biri olduğu anlaşıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Akhoroz hakkında 17 Ekim 2011 tarihinde karar verildiği belirtildi. Mahkemenin, olayın asıl faili olduğu gerekçesiyle 2 sanığa 15’er yıl, yaşı küçük olan 1 sanığa ise 10 yıl hapis cezası verdiği; Akhoroz’a ise "Haksız tahrik altında kasten insan öldürmek suçuna yardım etmek" eyleminden, olay tarihindeki yaşı da gözetilerek 4 yıl 2 ay hapis cezası öngördüğü öğrenildi.