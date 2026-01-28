İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.



ATK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda her iki ismin de test sonuçlarında kokain buluntularına rastlanıldığına yer verildi.

BABASI 'OĞLUM İLAÇ BİLE İÇMEZ' DEMİŞTİ



Türkiye'nin en büyük ilaç üreticilerinden Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, oğlu İbrahim Barut'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada "Oğlumun uyuşturucuyla işi olmaz. Ne uyuşturucusu? İlaç bile içmez. Sigarası bile yok. Bu konularda çok hassastır. Adli süreç devam ediyor. Bugün veya yarın serbest bırakılmasını bekliyoruz. Çok üzgünüz, böyle bir nedenle gündeme gelmesinden.” ifadelerini kullanmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ



Öte yandan test sonucu kokain pozitif çıkan diğer isim olan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmişti.



Hancı, geçtiğimiz yıllarda eşiyle boşandığı süreçte duygusal bir çöküntü yaşadığını belirterek, ilk kez Amsterdam ziyareti sırasında kokain kullanmaya başladığını, Türkiye'de ise kendisini mutsuz hissettiği dönemlerde ayda bir kez olmak üzere uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini belirtmişti.





