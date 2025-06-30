Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bright Osayi-Samuel, Beşiktaş’la yıllık 1.9 milyon eurodan 3 sezonluk bir kontrat üzerinde mutabakata varmıştı. Siyah-beyazlı kulüp transferi resmiyete dökmeye hazırlanırken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Osayi’nin İstanbul’a gelmesi beklenirken, 27 yaşındaki futbolcunun babası Nelson Osayi devreye girdi ve anlaşmaya son anda yeni bir şart ekledi. Baba Osayi, sezon başına 300 bin euro ek ücret talep edince, Beşiktaş yönetimi geri adım attı.

Başkan Adalı: "Anlamsız Talepler Nedeniyle Transferi İptal Ettik"

Ekstra ücret talebi sonrası büyük rahatsızlık duyan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu sürpriz taleplerin ardından transferi iptal etme kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalı, “Osayi Samuel’in babasının son anda ortaya koyduğu anlamsız talepler nedeniyle bu transferden vazgeçtik” ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel’den Geri Adım: "Babamdan Habersizmiş"

Transferin iptal edilmesinin ardından spor yazarı Fatih Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Bright Osayi-Samuel, Başkan Serdal Adalı ile tekrar iletişime geçti. Nijeryalı oyuncu, “Babam benden habersiz davrandı ve bu süreçte olanlardan haberim yoktu. Yeniden konuşmak istiyorum” diyerek transferin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Ancak Beşiktaş cephesinden yanıt net oldu. Başkan Adalı, oyuncunun isteğini geri çevirdi ve transfer görüşmelerinin kesin olarak sonlandığını oyuncuya iletti.