Yeraltı dizisinde Melek karakterini canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hakkında babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusunun ardından menajerlik şirketi OnTalent yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, genç oyuncunun özel hayatına ilişkin iddiaların kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirtirken, bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde yürütüldüğünü ifade etti.

ŞİRKETTEN MAHREMİYET VURGUSU

Yeraltı dizisinde Melek karakterini canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hakkında babası Ünal Çiftçi'nin yaptığı suç duyurusunun ardından menajerlik şirketi OnTalent yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, genç oyuncunun özel hayatına ilişkin iddiaların kamuoyu önünde tartışılmasının doğru olmadığını belirtirken, bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde yürütüldüğünü ifade etti.

OnTalent Menajerlik açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Henüz 17 yaşında olan genç bir oyuncunun özel hayatına ilişkin birtakım iddiaların ve aile içindeki meselelerin kamuya açık mecralarda tartışılmasının doğru olmadığına inanıyor, Ülkü Hilal Çiftçi'nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve çocuğun üstün yararının her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyoruz."

Şirket açıklamasında ayrıca, "Basın ve sosyal medya mecralarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesini, yayımlanmış içeriklerin ise yayından kaldırılmasını önemle rica ediyoruz." denildi.

"TÜM OYUNCULUK FAALİYETLERİ YASAL TEMSİLCİSİNİN ONAYIYLA YÜRÜTÜLDÜ"

OnTalent Menajerlik, açıklamasında oyuncunun kariyer sürecine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şu kadarını belirtmek gerekir ki Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetleri, yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir."

"HUKUKİ HAKLARIMIZ SAKLIDIR"

Şirket açıklamasının sonunda ise şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şirketimiz hakkında ileri sürülen gerçeğe aykırı iddialarla ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla önceliğimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olacaktır."