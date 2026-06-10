Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın vefatının ardından en duygusal paylaşım kızı Ayşe Nazlı'dan geldi. Babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını paylaşan Ayşe Nazlı, özlem dolu sözleriyle dikkat çekti.
Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren usta gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'ın ardından ailesi ve sevenlerinin üzüntüsü sürüyor. Acı kaybın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Nazlı Yumlu, babasına duyduğu özlemi satırlara döktü.
"EN ÇOK 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM''
Babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını paylaşan Ayşe Nazlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canım babam, şu son birkaç günde seninle ilgili o kadar güzel hikayeler, anılar dinledim ki... Seni tanıyan herkesin yüzünde bir tebessümle anlattığı bir hatırası var. Seninle çok güldük, çok güzel zamanlar geçirdik; bazen saatlerce dertleştik, bazen de sadece sessizce yan yana oturduk. Şimdi en çok o sesini, içten kahkahalarını ve bana 'Kızım' diye seslenişini arayacağım."
Genç kız, babasının yokluğunu her geçen gün daha derinden hissettiğini ifade ederken, aralarındaki sevgi bağının hiçbir zaman kopmayacağını da vurguladı.
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ÇOCUKLUK KARELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Paylaşımda yer alan fotoğraflar arasında Ayşe Nazlı'nın bebeklik ve çocukluk yıllarına ait kareler öne çıktı. Babasıyla geçirdiği mutlu anları yansıtan görüntüler, takipçilerden yoğun ilgi gördü.
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