"EN ÇOK 'KIZIM' DEYİŞİNİ ÖZLEYECEĞİM''

Babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını paylaşan Ayşe Nazlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam, şu son birkaç günde seninle ilgili o kadar güzel hikayeler, anılar dinledim ki... Seni tanıyan herkesin yüzünde bir tebessümle anlattığı bir hatırası var. Seninle çok güldük, çok güzel zamanlar geçirdik; bazen saatlerce dertleştik, bazen de sadece sessizce yan yana oturduk. Şimdi en çok o sesini, içten kahkahalarını ve bana 'Kızım' diye seslenişini arayacağım."