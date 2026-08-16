Başak Dizer, yaz tatilinden oğlu Kurt Efe ile çekilen renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kumsalda oğluyla keyifli vakit geçiren Dizer’in samimi anları takipçilerinden beğeni toplarken, Kurt Efe’nin büyüdükçe babası Kıvanç Tatlıtuğ’a daha çok benzediği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

ANNE-OĞUL KUMSALDA

Yaz tatilinin tadını çıkaran Başak Dizer, Kurt Efe ile kumsalda geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı. Küçük Kurt Efe oyuncaklarıyla oynarken annesi de oğluyla yakından ilgilendi.

Anne-oğlun doğal ve eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi görürken, Dizer’in tatil tarzı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

“BÜYÜDÜKÇE BABASINA BENZİYOR”

Paylaşımdaki en çok dikkat çeken detay ise Kurt Efe’nin görünümü oldu. Büyüdükçe uzayan sarı saçlarıyla dikkat çeken Kurt Efe için sosyal medya kullanıcıları, babası Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği yönünde yorumlar yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medyaya ara vermesinin ardından gelen anne-oğul karesi, oyuncunun hayranlarının da ilgisini çekti.