Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden İncirliova Belediyespor’un genç futbolcusu İlhan Orcan, futbol kariyerini büyük bir fedakarlıkla noktaladı. Genç oyuncu, karaciğer nakline ihtiyacı olan babasına donör olabilmek için yeşil sahalara veda etme kararı aldı.

VEFASI BÜYÜK TAKDİR TOPLADI

Futbol tutkusu ve yeteneğiyle dikkat çeken İlhan Orcan, babasının sağlığı için büyük bir özveride bulunarak, futbolculuk kariyerine veda zorunda kaldı. Ancak onun bu kararı, futbol sahalarındaki mücadelesi kadar anlamlı bir duruş sergilediğini gösterdi.

Genç futbolcunun bu örnek davranışı, spor camiasında büyük takdir toplarken, ailesi için gösterdiği fedakarlık herkese insanlık dersi verdi. İlhan Orcan, yalnızca futbol sahalarında değil, hayatta da gerçek bir kahraman olduğunu kanıtladı.

karaciğer nakline ihtiyacı olan babasının sağlığına kavuşabilmesi için futbolculuğu bırakma kararı alan İlhan Orcan'ın vefası sosyal medyada da büyük takdir topladı.