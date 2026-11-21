İzmir'in Aliağa ilçesinde her gün Çakmaklı Limanı'ndan denize açılan 34 yaşındaki Ece Çoban, babasından devraldığı balıkçılığı sürdürüyor. 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında konuşan Çoban, kadın olduğu için karşılaştığı ön yargılara “Benim yapamayacağım hiçbir şey yok” sözleriyle yanıt veriyor.

İklim krizi, ekonomik zorluklar ve rekabet koşullarına rağmen mesleğini sürdüren Çoban'ın denizle bağı çocukluğuna uzanıyor. Her gün “Ya nasip” diyerek denize açılan Çoban, “Bu mesleği severek ve isteyerek yapıyorum. Babamla küçüklüğümden beri teknenin üzerindeyim. Küçük sandalımız vardı. O sandalla kürek çekmeyi öğrendim. Şimdi işimi aşkla yapıyorum” dedi.

“DENİZE ÇIKTIĞIMDA KARAYI UNUTUYORUM”

Kadınların balıkçılık yapıp yapamayacağına ilişkin sorularla karşılaştığını belirten Çoban, diğer balıkçılarla aralarındaki yardımlaşmayı anlattı:

“Diğer balıkçılarla burada ağabey kardeş gibi yardımlaşıyoruz. Aramızdaki birlik ve beraberlik her zaman devam ediyor. Balıkçılık yaparken kendimi güçlü hissediyorum. Denize çıktığımda karayı unutuyorum.”

Üyesi olduğu Aliağa Çakmaklı Su Ürünleri Kooperatifi'nin dayanışmasının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın desteklerinin kendilerine güç verdiğini söyleyen Çoban, mesleğin devamlılığı için ticaretin de önemli olduğunu vurguladı.

Çoban, “Balıkçılarımıza destek verilirse daha da güçleniriz, herkes evine ekmek götürebilir” dedi. Belediyenin ekipman desteğiyle çalışmalarını daha güçlü sürdürdüklerini belirten Çoban, “Gençler de kadınlar da herkes balıkçılık yapabilir. Küçüklüğümden beri bu işin içindeyim. Büyükşehir’in desteğini arkamda hissetmek, geleceğe daha umutla bakmamı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLERE 19 BUZ MAKİNESİ, 752 BALIKÇIYA BAKIM DESTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 629 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip kentte küçük ölçekli balıkçılara yönelik ekipman, soğuk zincir ve tekne bakım desteklerini sürdürüyor. Avlanan ürünlerin tazeliğini tüketiciye ulaşana kadar korumak amacıyla su ürünleri kooperatiflerine bugüne kadar 19 yaprak buz makinesi ve 2 soğuk muhafaza odası kazandırıldı. Buz makineleriyle balıkçıların buz temini için yaptığı harcamalar da azaltıldı.

Tekne bakım ve onarımı kapsamında ise 2026 yılında 752 küçük ölçekli balıkçıya toplam 960 adet koruyucu tekne boyası ve 1 ton epoksi macun desteği verildi.

Belediye, boya ve macun desteğinin yanı sıra kişisel koruyucu donanım desteğini de hayata geçirmeyi planlıyor. Yakın zamanda başlaması öngörülen destekle balıkçıların çalışma koşullarının ve iş güvenliğinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

SU ÜRÜNLERİ HALİNDE 2025'TE 51 BİN 699 TON İŞLEM

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Su Ürünleri Hali, haftanın yedi günü, 24 saat faaliyet gösteriyor. Yıllık işlem hacmi 50 bin tonun üzerinde olan hal, 2025 yılında 51 bin 699 tonluk işlem hacmiyle Türkiye'de ilk sırada yer aldı.

Ekim 2026'da ise halde toplam 10 bin 800 ton su ürünü işlem gördü. Halde, avlanan ürünlerin ticarete kazandırılması ve farklı pazarlara dağıtımı yürütülüyor.