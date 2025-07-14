İzmir’in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde yaşanan aile faciası, sabah ortaya çıktı. Umurbey Mahallesi Balabanlı Yolu mevkisindeki bahçe evinde, Suat Yiğenli (46), babası Yılmaz Yiğenli (70) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Suat Yiğenli, babasını başından balta ile yaraladı.

Olayın ardından Suat Yiğenli, tarım ilacı içerek intihar etti. Sabah saatlerinde bahçe evine gelen anne Hediye Yiğenli, eşi ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulunca komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suat Yiğenli’nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olan baba Yılmaz Yiğenli Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan ilk incelemelerde Suat Yiğenli’nin daha önce psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.