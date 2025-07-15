Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’în tutuklanmasının ardından yerine başkan vekili olarak Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir seçilmişti.
Özdemir’in eşi Hamdi Behiç Özdemir ve babası Şefik Dirgen seçimin ardından belediyedeki görevlerinden istifa etti.
9 GÜNDÜR TUTUKLU
Hamdi Behiç Özdemir, Zabıta Daire Başkanlığında çalışıyordu, babası Şefik Dirgen ise belediye şirketi ANET’in Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyordu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya başsavcılığının başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 5 Temmuz’da tutuklanmış, 7 Temmuz’da görevden uzaklaştırılmıştı. 131 sandalyeli belediye meclisinde CHP’li 76, AKP’li 22, MHP’li 10, Demokrat Partili üç, bir de bağımsız üye bulunuyor.