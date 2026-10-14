Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı. Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki dairede Süleyman D. ile oğlu A.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.D., babası Süleyman D.'yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Süleyman D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Süleyman D.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen A.D. ise polis ekipleri eşliğinde hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.