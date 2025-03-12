Denizli'nin Çal ilçesinde 10 Mart'ta Efrahim G. ile babası Halil G. (62) arasında tartışma çıkmış, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğul, maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdüğü babasını sopayla darbedip ardından başına taşla vurarak öldürmüş, daha sonra hastaneye gidip doktorlara babasını öldürdüğünü anlatmıştı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, evde Halil G'nin cansız bedenini bulmuştu. Efrahim G'nin (39) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Efrahim G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.