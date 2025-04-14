Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in genç kalecisi Brent Stevens çok özel bir hafta geçirdi.

Genç kaleci, birkaç gün önce uzun süredir bir hastalık ile boğuşan sonucu babasını kaybetti ve ilk profesyonel maçına bu Pazar, Standard Liege karşısında çıktı.

PENALTI KURTARDI ALKIŞ ALDI

Maç öncesi Rocourt Stadı'nda bir dakikalık alkış tufanı yaşanırken, Liege futbolcuları da onu teselli etmeye geldi. Standard Liege'in 3-1 önde olduğu anlarda bir penaltı kararı çıktı. Atteri'nin kullandığı vuruşu, Brent Stevens kurtardı.

Bu kurtarış maçın seyrini pek değiştirmedi ve bu nedenle Liege taraftarları tarafından sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, 21 yaşındaki oyuncu tribünlere çağırıldı. Brent Stevens'ı alkışlayan rakip takım taraftarları genç oyuncuya sarılarak onu teselli etti.

Bu duygusal haftaya rağmen, ilk profesyonel maçına çıkan Brent Stevens "Liege oyuncularının ve taraftarlarının maçtan önce ve sonra yaptıkları tüm beklentilerimi aştı. Çok saygı gösterdiler. Bu, futbol dünyasında farklı şeyler görebileceğinizi kanıtlıyor. Liege halkına şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.