Kan donduran olay, Çelebi ilçesinde meydana geldi. Karaağaç köyünde yaşayan Ö.A, 55 yaşındaki babası Yusuf A'dan bir gündür haber alamadığı gerekçesiyle jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler arama çalışması başlattı. ÇELİŞKİLİ İFADELER KATİLİ ELE VERDİ İhbarda bulunan Ö.A'nın ifadelerinde çelişkiler olduğunu tespit eden ekipler, baba ve oğlunun yaşadığı evde arama yaptı. Ekipler, Yusuf A'ya ait vücut parçalarını oğluyla yaşadıkları evin eklentisinde yer alan tuvalette buldu. Soruşturma kapsamında Ö.A’nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı, bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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