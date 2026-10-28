Jose Mourinho’nun kızının deniz kenarında çekilen tatil fotoğrafları sosyal medyada gündeme geldi. Instagram hesabında paylaşılan karelerde Mourinho’nun kızının beyaz bikinisiyle denizde poz verdiği görüldü. Fotoğrafların yayılmasının ardından gözler ünlü teknik direktöre çevrildi. MOURİNHO FOTOĞRAFLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ İddialara göre Jose Mourinho, kızının paylaştığı tatil fotoğraflarını beğenmedi ve Instagram hesabından kaldırmasını istedi. Ancak Mourinho’nun bu yönde bir talepte bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. İşte o pozlar:

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