İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından dini liderlik makamına oturan Mücteba Hamaney, cumartesi günü resmi Telegram hesabından bir açıklama yaptı. Açıklama, babası için düzenlenen cenaze merasimlerinin bitimine denk geldi ve tansiyonu yeniden yükseltecek sert ifadeler içeriyordu.

Mücteba Hamaney, "Şehit liderimize diyoruz ki: Temiz kanınızın ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının hesabını suçlu ve rezil katillerden ödeteceğiz" dedi. Bu intikamın milletin talebi olduğunu ve kesinlikle yerine getirileceğini belirtti.

Hamaney, "Adları bilinen bu suçlular, kendi yataklarında huzurlu bir ölümün boş umudunu mezara kadar taşıyacaklar" diye konuştu. Bu konunun kendi varlığına veya diğer yetkililerin varlığına bağlı olmadığını da kaydetti.

Hamaney, "Burada olalım veya olmayalım, bu gerçekleştirilecek ve yakında dünya çapındaki özgürlüksever halklardan bireyler, bu ilahi misyonun bir kısmını yerine getirecek" dedi.