Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan bir kişinin evinde ölü bulunması mahallede üzüntü yarattı. Komşularının bir süredir göremediği 65 yaşındaki Veysel Bek’in yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Cevat Şakir Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, oğlu A.B. ile birlikte yaşayan Veysel Bek’ten birkaç gündür haber alamayan komşular, evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde Bek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Bek’in yaklaşık iki gün önce yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, zihinsel engelli olduğu öne sürülen A.B.’nin bu süre boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığını tespit etti. Bek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.