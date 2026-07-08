Haritanın hikayesi 1939 yılına uzanıyor. Sovyet ordusunun Polonya'yı işgale başlaması üzerine Glazewski ailesi, bugünkü Ukrayna'nın batısındaki malikanelerini terk etmek zorunda kaldı. Kaçmadan önce aile fertleri, gümüş takımlarını, değerli eşyalarını ve av tüfeklerini ormanlık alanda toprağa gömdü. Jan Glazewski'nin babası Gustaw Glazewski, sürgünde yaşadığı yıllarda hazineyi unutmadı ve 1989'da, olayın üzerinden yaklaşık yarım asır geçtikten sonra saklandığı yeri tamamen hafızasına güvenerek kağıda çizdi.

HARİTA YILLAR SONRA DOĞRU ÇIKTI

Jan Glazewski, emekli olduktan sonra eline metal dedektörünü alarak babasının tarif ettiği bölgeye gitti. Yerel gönüllülerin de yardımıyla yapılan arama sonunda haritada işaretlenen noktaya ulaşıldı ve toprağın altındaki aile hazinesi gün yüzüne çıkarıldı.

Kazıda mücevher kutusu, işlemeli vaftiz kaşığı, gümüş şamdanlar, sürahiler, kadehler, madalyonlar ve nesiller boyunca ailede kalan çok sayıda gümüş eşya bulundu. Glazewski, birkaç eski eşya bulmayı beklediğini ancak ortaya çıkan koleksiyonun tahmininden çok daha büyük olduğunu söyledi.

AİLESİNİN SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

Jan Glazewski'ye göre bulunan eşyaların maddi değerinden çok manevi değeri ağır basıyor. Hazinenin, savaş nedeniyle parçalanan ailesinden geriye kalan en önemli hatıralardan biri olduğunu belirten Glazewski, babasının son isteğini yerine getirebildiği için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Ailenin hikayesi daha sonra Blood and Silver adlı anı kitabına dönüştürüldü ve sahneye de uyarlandı. Böylece yaklaşık 80 yıl boyunca toprağın altında kalan aile hazinesi, yalnızca değerli eşyaları değil, kuşaklar boyunca aktarılan bir aile hikâyesini de yeniden gün yüzüne çıkarmış oldu.