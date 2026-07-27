Dünya Superbike Şampiyonası'nda elde ettiği başarılarla adını duyuran ve MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olan Toprak Razgatlıoğlu, babasından kalan özel bir hatırayı takipçileriyle paylaştı. 2017 yılında hayatını kaybeden babası "Tek Teker Arif" lakaplı Arif Razgatlıoğlu'nun motosikletiyle poz veren milli sporcu, bu aracın kendisi için taşıdığı anlamı anlattı.

ÇOCUKLUĞU BU MOTOSİKLETTE GEÇTİ

Çocukluğunun bu motosikletle geçtiğini belirten başarılı sporcu, babasının anısını yaşatmak için motosikleti özel bir yerde tuttuğunu ifade etti.

Razgatlıoğlu, babasından kalan motosikletle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocukluğum bu motosikletle geçti. Çok değerli ve unutulmaz anılar barındırıyor. Babamın anısına her zaman bir hatıra olarak saklanacak" ifadelerini kullandı.

Motosiklet dünyasında "Tek Teker Arif" olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu, oğlu Toprak'ın kariyerinde önemli bir yere sahipti. Babasının izinden giderek motosiklet sporuna başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kazandığı başarılarla Türkiye'nin gurur kaynaklarından biri oldu.

Ünlü sporcunun babasından kalan motosiklete gösterdiği özen, takipçilerinden de büyük ilgi gördü.

'TEK TEKER ARİF' NEDEN ÖLDÜ?

16 Kasım 2017 yılında milli motosikletçi Avrupa Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun babası, "tek teker Arif" olarak tanınan Arif Razgatlıoğlu, Antalya'da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.