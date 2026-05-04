Yasemin Şefkatli ile evliliğiyle de sık sık gündeme gelen İdo Tatlıses, yeni projesinde ünlü konukları ağırlıyor. Programın ilk bölümünde Baran Mengüç, Aydın Kurtoğlu ve Doğukan Manço yer aldı.

EŞİNDEN DESTEK GECİKMEDİ

İlk bölüm için hazırlanan pastayı sosyal medya hesabından paylaşan Yasemin Şefkatli, eşine destek verdi. Şefkatli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük gün geldi çattı. En az ekip kadar ben de heyecanlıyım. Aile gibi bir ekiple bu yola çıkıldığı için çok mutluyum. Herkes emeğini sonuna kadar ortaya koydu.”

Eşine olan sevgisini de dile getiren Şefkatli, “İdo benim tanıdığım en efendi ve merhametli insanlardan biri. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş… Umarım kalbinin ekmeğini yersin” sözleriyle duygularını ifade etti.





AKILLARA İBO SHOW GELDİ

İdo Tatlıses, babası gibi sahnelerde yer aldıktan sonra bu kez yine onun izinden giderek dijital platformda program sunmaya başladı.







Yeni programında ünlü konukları ağırlayan Tatlıses’in projesi, akıllara babası İbrahim Tatlıses’in efsaneleşen “İbo Show” programını getirdi.



