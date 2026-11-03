Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. 2018 yılında hayatını kaybeden usta oyuncunun oğlu Ferdi Özkul'un ise yıllardır Kanada'da yaşadığı ve bambaşka bir meslek seçtiği ortaya çıktı.

KANADA'DA 6 RESTORAN İŞLETİYOR

Münir Özkul'un ilk evliliğinden dünyaya gelen Ferdi Özkul, babasının izinden giderek oyunculuğu tercih etmedi. Uzun yıllardır Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaşayan Özkul'un gastronomi sektörüne yöneldiği, kentte altı restoran işlettiği belirtildi.

Aşçılıkla da ilgilenen Ferdi Özkul, sinema dünyasının tanınmış bir isminin oğlu olmasına rağmen kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti.

MÜNİR ÖZKUL'UN ÜÇ ÇOCUĞU VARDI

Usta oyuncu Münir Özkul, hayatı boyunca dört kez evlendi. İlk evliliğini Şadan Özkul Işık ile yapan sanatçının bu birliktelikten Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu dünyaya geldi. Özkul'un oyuncu Suna Selen ile yaptığı ikinci evliliğinden ise Güner adında bir kızı oldu.

BABASININ CENAZESİNDEKİ SÖZLERİ UNUTULMADI

5 Ocak 2018'de hayatını kaybeden Münir Özkul'un cenaze törenine Kanada'dan katılan Ferdi Özkul, babasının son döneminde yanında olan Umman Özkul'a teşekkür etmişti.

Törende kısa bir konuşma yapan Ferdi Özkul, “Benim söyleyeceğim bir şey var, Umman Hanım'a teşekkür ediyorum” sözleriyle hafızalara kazınmıştı.